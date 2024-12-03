В Сочи с 4 декабря изменится стоимость проезда на городских маршрутах

В среду, 4 декабря, в Сочи вступают в силу новые тарифы на проезд по нерегулируемым маршрутам. Стоимость проезда изменится в зависимости от времени суток, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Стоимость проезда в дневное время на маршрутах № 4, 6, 24, 92 и 94 составит 52 руб. В утренние часы (с 05:00 до 07:00) и вечером (с 21:00 до последнего рейса) цена вырастет до 55 руб.

Подробную информацию о новых тарифах можно найти как в салонах автобусов, так и на официальном сайте администрации Сочи в разделе департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте инвестировали более 420 млн руб. в обновление автопарка. Средства пойдут на приобретение 32 автобусов на экотопливе.

Мария Удовик