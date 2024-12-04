За 4 месяца на двух магистральных маршрутах Сочи перевезли 600 тысяч человек

В Сочи за четыре месяца перевезли более 600 тыс. пассажиров на двух магистральных маршрутах благодаря новым автобусам, поступившим в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В город летом поступила третья партия из 26 автобусов большого класса, которые курсируют по маршрутам №7 и №87, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Исполняющий обязанности директора сочинского дептранса Вадим Копылов сообщил, что всего в рамках проекта на курорт поступило 77 единиц транспорта. Новые автобусы соответствуют всем нормам безопасности и отвечают требованиям безбарьерной среды. Они оборудованы современной системой контроля климата, валидаторами для бескондукторной оплаты проезда и системой подсчета пассажиропотока.

В салоне автобусов установлены медиапанели с выводом названий остановочных пунктов. С начала 2024 года в муниципальное предприятие поступило 146 автобусов на метане и девять электробусов по программам федерального и регионального уровня, включая профильный нацпроект. Также 44 единицы обновили частные перевозчики.

Вячеслав Рыжков