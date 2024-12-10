Посольство ФРГ окажет консульскую поддержку задержанному ФСБ в Нижнем Новгороде

Посольство Германии в Москве сообщило о планах установить контакт с задержанным в Нижнем Новгороде россиянином, имеющим немецкое гражданство. По данным ФСБ, молодой человек 2003 года рождения в составе группы готовил диверсию на железной дороге. В отношении него возбуждено дело по ст. 281 УК.

«Посольство приняло к сведению сообщения о задержании и постарается, в соответствии с практикой в отношении всех граждан Германии, установить контакт с задержанным с целью оказания консульской поддержки»,— сообщили «РИА Новости» в посольстве.

10 декабря ФСБ сообщила о задержании группы молодых людей, один из которых имеет российское и немецкое гражданства. При обыске у него были найдены самодельное взрывное устройство и «средства коммуникации», содержащие переписку с представителем украинских спецслужб.

По словам самого задержанного, подготовку к диверсии он осуществлял в ноябре. Украинские спецслужбы якобы обещали ему денежное вознаграждение. Остальным участникам группы «инкриминируется совершение преступления общеуголовного характера». Сколько всего человек задержано — не сообщается.