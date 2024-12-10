Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала россиянина с гражданством ФРГ за подготовку подрыва ж/д путей

ФСБ: задержанный в Нижнем Новгороде россиянин планировал пустить под откос поезд

Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде группу молодых людей, которые готовили диверсию на железной дороге. Один из задержанных имеет двойное гражданство России и Германии. Утверждается, что при обыске у него были найдены самодельное взрывное устройство и «средства коммуникации», содержащие переписку с представителем украинских спецслужб.

Подозреваемый задержан в ходе розыска приверженцев неонацистской украинской идеологии, добавили в ЦОС ФСБ. Остальные участники группы причастны к совершению общеуголовных преступлений. Сколько всего человек задержано, не уточняется.

Согласно показаниям молодого человека 2003 года рождения, подготовку к диверсии он осуществлял в ноябре. Украинские спецслужбы якобы обещали ему денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК РФ). Остальным участникам группы «инкриминируется совершение преступления общеуголовного характера».

На видео, которое опубликовала ФСБ, задержанный говорит, что приехал в Россию в 2023 году для замены паспорта по возрасту. Он добавил, что в интернете «познакомился с Артемом, который оказался сотрудником спецслужб Украины». По его словам, до задержания он выполнял и другие задания, за что получал деньги. В их числе было нанесение пяти граффити за 2,5 тыс. руб. В последний раз молодому человеку предложили «пустить поезд под откос».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...