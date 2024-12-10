ФСБ задержала россиянина с гражданством ФРГ за подготовку подрыва ж/д путей

Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде группу молодых людей, которые готовили диверсию на железной дороге. Один из задержанных имеет двойное гражданство России и Германии. Утверждается, что при обыске у него были найдены самодельное взрывное устройство и «средства коммуникации», содержащие переписку с представителем украинских спецслужб.

Подозреваемый задержан в ходе розыска приверженцев неонацистской украинской идеологии, добавили в ЦОС ФСБ. Остальные участники группы причастны к совершению общеуголовных преступлений. Сколько всего человек задержано, не уточняется.

Согласно показаниям молодого человека 2003 года рождения, подготовку к диверсии он осуществлял в ноябре. Украинские спецслужбы якобы обещали ему денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК РФ). Остальным участникам группы «инкриминируется совершение преступления общеуголовного характера».

На видео, которое опубликовала ФСБ, задержанный говорит, что приехал в Россию в 2023 году для замены паспорта по возрасту. Он добавил, что в интернете «познакомился с Артемом, который оказался сотрудником спецслужб Украины». По его словам, до задержания он выполнял и другие задания, за что получал деньги. В их числе было нанесение пяти граффити за 2,5 тыс. руб. В последний раз молодому человеку предложили «пустить поезд под откос».