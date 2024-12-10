Лукашенко: в Белоруссии есть десятки ядерных боеголовок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну завезли «не один десяток» ядерных боеголовок. Он добавил, что предупредил другие страны о мгновенном ответе за нарушение государственной границы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты.— "Ъ") говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли»,— сказал президент Белоруссии (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко назвал применение ядерного оружия большой ответственностью. «Я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то»,— добавил он.

По словам господина Лукашенко, ядерные боеголовки, которые получила Белоруссия, в пять раз мощнее баллистической ракеты «Орешник». Он также сказал, что пусковая установка к «Орешнику» была произведена в Белоруссии на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).

В марте 2024 года Москва и Минск договорились о размещении российского тактического оружия в Белоруссии. В апреле Александр Лукашенко сообщил, что по его настоянию власти России приняли решение вернуть стране «несколько десятков современных ядерных боеприпасов». Президент Владимир Путин также допускал, что в Белоруссии могут разместить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерное оружие вписалось в белорусскую доктрину».