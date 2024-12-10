Коммунальные службы восстановили водоснабжение Гукова

Насосные станции Гукова снова ввели в работу после ночного отключения. Водоснабжение города и близлежащих населенных пунктов восстановлено — сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Ранее энергетики «Россетей-Юг» устранили нарушения на линии электропередач — стало известно, что причиной отключения НС-4 и НС-5 от электроэнергии стало обморожение проводов. После этого коммунальные службы восстановили работу инженерных объектов.

Аварийное отключение электричества на насосных станциях произошло минувшей ночью и оставило без воды жителей Гукова и нескольких населенных пунктов Красносулинского района.

Дмитрий Ковалевский