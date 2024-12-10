Отключение насосной станции оставило без воды Гуково и несколько хуторов

Из-за произошедшего ночью на насосной станции (НС-5) аварийного отключения электричества, без водоснабжения остались город Гуково, а также хутора Гуково, Марс и Платово. Об этом информирует ГУП «УРСВ».

Двумя часами позже экстренно остановили работу НС-4, что перекрыло водоснабжение на Гуковское и Алмазненское направления в хутора Замчалово, Ясный и пос. Первомайский. Сейчас специалисты выясняют причины отключения электроэнергии на насосных станциях.

Дмитрий Ковалевский