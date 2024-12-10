Электроснабжение насосных станций Гуково восстановлено

Энергетики «Россетей-Юг» восстановили электроснабжение двух насосных станций — НС-4 и НС-5 — города Гуково. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

Специалисты восстановили работу ЛЭП, нарушенную из-за обледенения проводов. Среди причин назвали туман, низкую температуру и порывистый ветер. Когда на инженерные объекты подадут электричество, коммунальные службы начнут вводить насосные станции в работу.

Авария на линии электропередачи произошла минувшей ночью — писал «Ъ-Ростов». Нарушение работы Гуковских НС-4 и НС-5 оставило без воды не только горожан, но и жителей нескольких хуторов Красносулинского района.

Дмитрий Ковалевский