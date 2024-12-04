Жилье в Сочи за год подорожало на 13%

По итогам октября 2024 года средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке Сочи достигла 560 тыс. руб., включая сегменты бизнес и премиум, что на 13% больше по сравнению с октябрем прошлого года, сообщает департамент аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Москвичи продолжают активно покупать недвижимость в Сочи. В октябре, заявили аналитики, около четверти всех сделок совершили жители столицы, что делает их основными покупателями. Остальные 77% продаж приходятся на жителей других регионов.

Наибольшей популярностью среди квартир в новостройках пользуются однокомнатные лоты — они составляют 53% от общего числа сделок. На втором месте студии, доля которых достигает 30%, а двух- и трехкомнатные квартиры занимают оставшиеся 17%.

Эксперты отмечают, что в октябре-ноябре 2024 года интерес москвичей к покупке недвижимости в Сочи значительно вырос. Это связано с повышением привлекательности региона для отдыха и инвестиций. Покупатели из столицы активно интересуются объектами у моря, частными домами, а также бюджетными и премиальными квартирами. Жители Кубани совершили 23% сделок.

Вячеслав Рыжков