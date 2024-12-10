В Белоруссии трое иностранцев подозреваются во ввозе наркотиков из России

Наркоконтроль Гомельской области Белоруссии задержал трех иностранцев в возрасте от 19 до 22 лет. Их гражданство не раскрывается. По данным правоохранительных органов, задержанные ввезли из России в Белоруссию психотропные вещества.

Иностранцы расфасовали психотропные вещества в съемной квартире в Могилеве и распространяли их через закладки в Могилевской и Витебской областях. По данным наркоконтроля, задержанные «проработали на наркомаркет» около двух недель.

По месту жительства и в тайниках изъято больше 200 г психотропного вещества «Альфа-PVP». Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.