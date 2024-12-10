SANA: оппозиция создала для сторонников режима Асада центр урегулирования

Управление боевых операций вооруженной оппозиции Сирии, которая в конце минувшей недели установила контроль над Дамаском и большой частью сирийской территории, объявило о создании Центра урегулирования для сторонников режима бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщило информагентство SANA.

Согласно первому распространенному управлением распоряжению, всем госслужащим, которые работали при прежних властях, предписано до 14 декабря обратиться в центр в Хомсе для прохождения необходимых формальностей и получения временных удостоверений.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования Сирии начали наступление на правительственные силы в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Хаму и Хомс. 8 декабря подразделения армии Сирии покинули Дамаск после входа оппозиционных сил в город. Башар Асад покинул пост президента и страну. Убежище ему предоставила Россия. Оставшийся в Сирии премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщал о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

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