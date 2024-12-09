Сирийские исламисты пообещали безопасность служившим по призыву военным

Департамент военных операций антиправительственных сил Сирии опубликовал заявление, в котором гарантировал безопасность для всех сирийцев, призванных на службу в армии. 8 декабря антиправительственные силы Сирии заняли Дамаск и объявили о свержении президента Башара Асада. Последний покинул страну. Сейчас он находится в России, где ему предоставили убежище.

«Департамент военных операций объявляет всеобщую амнистию для всех солдат, призванных на обязательную службу. Их жизнь гарантирована, на них запрещено нападать»,— говорится в Telegram-канале департамента.

В конце ноября в Сирии началось полномасштабное наступление антиправительственных сил. 8 декабря они заняли столицу. Вскоре МИД РФ сообщил, что господин Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Позднее стало известно, что он с семьей прибыл в Москву.

Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Россия также находится в контакте с лидерами исламистов.

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