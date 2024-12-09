Правительство поддержало запрет брать в школы детей мигрантов без знания языка

Правительство России поддержало законопроект о запрете зачисления детей мигрантов без знания русского языка в школы, но с некоторыми изменениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабинета министров. В правительстве уточнили, что проект нуждается в доработке.

Согласно решению правительства, текущая форма отказа в приеме на обучение не соответствует закону «Об образовании в РФ». Этот закон гарантирует равные права на бесплатное образование всем гражданам. В частности, правительство подчеркнуло необходимость согласования законопроекта с международными договорами, такими как соглашение о сотрудничестве в области образования между странами—членами СНГ.

Правительство также указало на необходимость уточнения правового положения несовершеннолетних иностранных граждан, которые не смогут посещать образовательные учреждения из-за незнания русского языка. В проекте отзыва подчеркивается, что реализация подобного проекта потребует дополнительных расходов из бюджета без указания источников финансирования.

Законопроект внесли на рассмотрение в конце ноября. Авторами инициативы стали 15 депутатов, в числе которых председатель Думы Вячеслав Володин, депутаты Ирина Яровая, Геннадий Зюганов, Василий Пискарев и Леонид Слуцкий. Согласно данным в электронной базе Госдумы, сегодня, 9 декабря, проект одобрил профильный думский комитет.

Подробнее о законопроекте — в материале «Вопросы языкосдания».