Кадыров рассказал, как Трамп может остановить конфликт на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что избранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование Украины, однако последнее слово в вопросе урегулирования конфликта остается за президентом России Владимиром Путиным. Так господин Кадыров прокомментировал призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Трамп не ставит условий. Трамп может остановить финансирование, остановить наемников, которые отправляют убивать российский народ. Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент. Это остановит всю болтологию»,— сказал глава Чечни в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

Рамзан Кадыров подчеркнул важность обеспечения безопасности России и выразил мнение, что этого можно достичь, «уничтожив всех шайтанов». «Я за то, чтобы уничтожить всех этих шайтанов, забрать территорию и обезопасить нашу страну. Только тогда сказать слово»,— добавил он.

Накануне, 8 декабря, господин Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал к началу мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, власти Украины желают заключить сделку с российской стороной, чтобы остановить конфликт. Комментируя заявление Дональда Трампа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что для того, чтобы двигаться к мирным договоренностям, Украине необходимо отменить запрет на переговоры с Россией.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Киев ждет особого приглашения».