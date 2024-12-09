Минимальную цену на сигареты с 1 января увеличат до 135 рублей

Замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина сообщила, что с 1 января 2025 года минимальная цена на сигареты в России будет индексирована на 4,6%. Таким образом, минимальная стоимость пачки сигарет увеличится со 129 руб. до 135 руб.

«С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на нее в размере 135 рублей»,— сказала Ирина Федина на форуме «Дни ритейла в Сибири» (цитата по «Интерфаксу»).

Минимальная цена на сигареты рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза. В июле президент Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов на табак и алкоголь. Согласно изменениям, на сигареты и папиросы в 2025 году он составит 2945 руб. за 1 тыс. штук (+18% расчетной стоимости).

О росте табачного рынка — в материале «Ъ» «Граждане меньше курят в тени».