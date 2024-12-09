По делу тюменского вице-губернатора Вахрина арестовано имущество на 150 млн руб.

В рамках следствия у бывшего вице-губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка в общей сложности арестовано 150 млн руб. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью «РИА Новости». Расследование уголовного дела о коррупции в отношении Вячеслава Вахрина находится на завершающей стадии, сообщил глава СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Экс-замгубернатора арестовали 8 июня по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), тогда же по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) был арестован Алексей Гоцык. Следствие утверждает, что Вячеслав Вахрин получил от бизнесмена взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени.

В конце сентября губернатор Тюменской области Александр Моор постановлением исключил Вячеслава Вахрина из состава правительства региона. В ноябре стало известно, что арестованным могут предъявить новые обвинения.

Анна Капустина