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Арестованному экс-замглавы Тюменской области могут предъявить новые обвинения

Бывшему заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и директору ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексею Гоцыку, обвиняемых во взяточничестве, могут предъявить новые обвинения, сообщили в «РИА Новости». Сейчас они находятся под арестом.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В.М. и Гоцыку А.В. новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений»,— сказано в документах суда.

Напомним, замгубернатора Вячеслава Вахрина арестовали 8 июня по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вместе с ним был арестован Алексей Гоцык по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Как считает следствие, в декабре 2022 года замгубернатора получил от предпринимателя взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени. Сообщники пытались скрыться от следствия на следующий день после возбуждения в отношении них дела. В материалах постановления об аресте, опубликованного на сайте суда, фигурирует ООО «Тюмень Водоканал» — в компании «Ъ-Урал» сообщали, что готовы сотрудничать со следствием и уже ответили на все возникшие вопросы. Правительство Тюменской области заявляло, что оказывает содействие следствию по уголовному делу Вячеслава Вахрина.

В конце сентября губернатор Александр Моор подписал постановление об исключении арестованного замглавы из состава правительства региона.

Ирина Пичурина

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