«Наибольшие коррупционные риски — в сфере госуслуг, бюджетных расходов и образования»

9 декабря в России отмечается день борьбы с коррупцией. О наиболее коррумпированных сферах и резонансных делах коррупционеров в Воронежской области рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Алексей Кныш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Воронежской области Фото: Прокуратура Воронежской области

В Воронежской области по итогам девяти месяцев 2024 года количество выявленных преступлений выросло на 9% — с 301 до 328. В основном это взяточничество (117) и мошенничество (109).

Практика последних лет показывает, что наиболее коррумпированы сферы предоставления государственных услуг, расходования бюджетных средств и образования. Причем в образовательной среде это не столько «бытовая коррупция», сколько системные схемы с элементами организованной преступности. Например, в ноябре этого года прокуратура области направила 7297743 в суд уголовное дело против членов ОПГ, созданной председателем диссертационного совета Натальей Сироткиной на базе Воронежского государственного технического университета. По версии следствия, в группу входили сотрудница этого вуза Элина Лубянская и находящийся в международном розыске ученый секретарь экспертного совета по экономическим наукам ВАК Сергей Лукьянов. Всего выявлено 22 эпизода получения взяток в размере от 250 до 700 тыс. руб. за защиту кандидатских и докторских диссертаций. Общая сумма превысила 8,7 млн руб.

Воронежские суды рассмотрели 143 уголовных дела в отношении 154 лиц. Признаны виновными три работника органов государственной власти и местного самоуправления, 52 управленца в организациях, шесть сотрудников учреждений образования, 21 работник правоохранительных органов и три адвоката. К различным реальным срокам приговорены 36 человек, а лишение свободы условно получили 33. Еще 63 осужденных оштрафованы, а пятерым назначены принудительные работы. Одним из наиболее резонансных стал приговор в начале декабря бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину. Суд назначил 7347782 ему десять лет колонии за мошенничество на выборах в городскую и областную думы 2020 году: он получил от девятерых избравшихся депутатов почти 7 млн руб., но ничего не сделал.

Прокуратура постоянно выявляет и пресекает случаи несоблюдения антикоррупционного законодательства в сферах бюджетных правоотношений, реализации нацпроектов, а также приобретения имущества на неподтвержденные доходы и неурегулирования конфликта интересов. В частности, усилена работа по возмещению ущерба от коррупционеров. Всего направлено 27 исков на 61 млн руб. Например, прокуратура Воронежа взыскала 7233401 в первой инстанции 15 млн руб. неподтвержденных доходов с бывшего вице-мэра Марины Плиевой: это стало известно из уголовного дела экс-чиновницы по признакам незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Также направлено десять исков для изменения формулировок увольнения бывших служащих на утрату доверия. Количество увольнений по такому основанию после наших проверок выросло с четырех до 11. Вместе с тем с 643 до 370 уменьшилось число выявленных лиц, представивших недостоверные сведения о доходах. Это связано с усилением профилактической работы кадровиков, но и с освобождением ряда категорий лиц — депутатов представительных органов местного самоуправления, участников специальной военной операции — от предоставления деклараций. Да и в целом чиновники теперь более ответственно подходят к декларированию доходов.