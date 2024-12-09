Челябинец осужден на шесть лет колонии за оправдание терактов в Дагестане

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Челябинска, обвиняемому в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов и каналов в социальных сетях в интернете в течение двух лет, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что челябинец разместил в открытом сообществе одной из социальных сетей комментарий, «содержащий лингвистические признаки оправдания террористической деятельности», под новостным постом о нападении террористических групп на синагогу и церкви, а также на сотрудников ДПС в Дербенте и Махачкале 23 июня этого года.

Приговор в законную силу не вступил. Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы.