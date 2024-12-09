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hh.ru: В Петербурге активнее всех ищут работу перед Новым годом IT-специалисты

Аналитики платформы hh.ru провели исследование и выяснили, кто в Петербурге начал искать работу под Новый год. На первом месте по количеству резюме оказались IT-специалисты.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Соискательская активность в конце 2024 года показывает, что жители Петербурга не намерены уходить на каникулы и решили выжать максимум из уходящего 2024 года»,— сообщили в пресс-службе компании.

По итогам последнего месяца, отмечают аналитики, на рынок труда в поисках работы вышли более 548 тыс. местных соискателей. Это на 22% больше, чем годом ранее.

«Айтишники» разместили на платформе свыше 90 тыс. новых резюме — это 17% от всего объема объявлений. На втором месте по числу желающих найти работу под Новый год — сфера продаж (86 тысяч), на третьем — категория «Обслуживание» (70 тысяч).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на курьеров в Петербурге вырос на 64%.

Дарья Астанина

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