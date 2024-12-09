Производство слабоалкогольных напитков в России сократилось более чем в два раза

По итогам января—ноября 2024 года производство слабоалкогольных напитков в России снизилось на 53% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. Всего за 11 месяцев было произведено 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков, в то время как в прошлом году этот показатель составил 20,29 млн декалитров (дал).

Снижение производства отмечено в категориях «плодовая алкогольная продукция» — на 48,5%, до 5,6 млн дал, а также «виноградосодержащие напитки без этилового спирта» — на 62,6%, до 199,4 тыс. дал. В целом производство алкогольной продукции в России за год сократилось на 1,5%, составив 169,94 млн дал.

Несмотря на общее сокращение производство виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросло на 50%, достигнув 47,1 тыс. дал. Выпуск ликерных вин увеличился на 35,9%, до 1,05 млн, а игристых вин — на 25,7%, до 15,78 млн дал.

Выпуск алкогольных напитков с содержанием более 9% спирта увеличился на 7,8%, до 107,8 млн дал. В том числе водки было произведено 73,6 млн дал, что на 2,3% больше, чем за 11 месяцев прошлого года, коньяка — 8,9 млн дал (+14,4%), ликеро-водочных изделий — 16,1 млн дал (+28,4%).

Подробнее о ситуации на алкогольном рынке — в материале «Ъ» «Алюмини-порция игристого».