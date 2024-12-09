Военно-промышленный холдинг KMZ передал два обстановочных судна проекта 3050

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) передал заказчику два обстановочных судна проекта 3050, сообщил управляющий директор компании Михаил Даниленко. В этом году было построено шесть подобных судов.

«Мы идем в соответствии с графиком: спустили на воду еще два судна по заказу "Речфлота". На сегодняшний день из 13 судов... четыре переданы заказчику, остальные находятся на разных этапах строительства»,— сказал господин Даниленко «РИА Новости». Он добавил, что на рубеже 2024–2025 годов запланированы швартовые испытания еще двух таких судов.

Обстановочные суда предназначены для прокладки водных путей, контроля глубин и определения фарватеров на внутренних водах. Они также используются для расстановки буев.

Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности на производстве катеров в интересах силовых структур, а также безэкипажных катеров.