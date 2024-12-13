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Коммерсантъ FM
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Он больше не немой

100 лет назад произошел прорыв в разработках звукового кинематографа

Долгое время советские (ученик изобретателя радио Попова профессор Самуил Лифщиц) и зарубежные ученые упорно работали над вопросом создания говорящего кинематографа, то есть такого аппарата, который одновременно и точно передавал бы движение и звук, производимый этим движением.

Фото: jakob owens / unsplash.com

Фото: jakob owens / unsplash.com

Все попытки разрешить эту проблему заканчивались неудачей — как, например, разрекламированный «говорящий кинематограф» Томаса Эдисона.

Ошибка первых изобретателей состояла в том, что они пытались механически соединить кино с граммофоном, который искаженно передает звуки, а некоторые не передает совсем.

В последние годы научные изыскания приняли другое направление. Для получения синхронизма, то есть точнейшей одновременности звука и движения, необходимо движение и звук записывать на одной и той же кинематографической пленке с тем, чтобы при демонстрировании эта пленка одновременно передавала картину на экран, а звуки на соответствующий звуковоспроизводящий аппарат.

Правильность этого принципа подтвердили два новых изобретения, о которых этим летом сообщила печать. В Америке доктор Ли Форест сконструировал аппарат, который он назвал «Фоно-Фильмой», а в Германии группа изобретателей (И. Массоль, Г. Фогт и Д. Энгль) построили камеру и проекционный аппарат «Три-Эргон».

В «Три-Эргоне» звук воспринимается рупором, который передает его усовершенствованному микрофону (катодофону). Катодофон преобразует звуковые волны в электрические, которые с помощью особого аппарата усиливаются и передаются по проводам лампочке. Колебания интенсивности света и продолжительности световых волн записываются через линзу на кинопленке, на которой одновременно обычным образом запечатлевается изображение.

В «Фоно-Фильме» через щели аппарата пропускается свет, который, попадая на фотоэлектрическую камеру, трансформируется в звуковые волны. Волны проходят через усилитель и по проводам передаются к экрану, где выходят через громкоговорящие рупора.

О говорящем кинематографе писал в 1924 году журнал «Огонек».

Материал подготовил Алексей Алексеев

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