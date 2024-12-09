WSJ: демократы в ярости от самоустранения Байдена от дел в переходный период

Представители Демократической партии недовольны фактическим самоустранением уходящего президента США Джо Байдена от руководства страной в переходный период и усилением влияния избранного главы Белого дома Дональда Трампа, хотя до его инаугурации еще полтора месяца. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Ken Cedeno, Reuters Президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Ken Cedeno, Reuters

Обозреватели издания отметили, что на минувших выходных господин Байден не посетил Париж, в то время как Дональд Трамп поехал во французскую столицу и провел там встречи с президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским. В отличие от господина Трампа, который высказался по ситуации в Сирии 7 декабря, заявления Джо Байдена пришлось ждать еще сутки, сказано в материале.

Отмечается также, что многие демократы выразили «гнев и замешательство» по поводу отсутствия активного вмешательства со стороны Джо Байдена и лидеров Демократической партии противодействовать назначениям господина Трампа на государственные должности.

Неназванный представитель внутрипартийной группы Justice Democrats в этой связи заявил, что господин Байден стал «одной из самых хромых из всех хромых уток, которые были у демократов», подчеркнув упущенные партией до ухода в оппозицию возможности.

5 ноября Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Подробности визита республиканца во Францию — в материале «Ъ» «Увидеть Париж и помирить».