WSJ: демократы в ярости от самоустранения Байдена от дел в переходный период
Представители Демократической партии недовольны фактическим самоустранением уходящего президента США Джо Байдена от руководства страной в переходный период и усилением влияния избранного главы Белого дома Дональда Трампа, хотя до его инаугурации еще полтора месяца. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
Президент США Джо Байден с супругой Джилл
Фото: Ken Cedeno, Reuters
Обозреватели издания отметили, что на минувших выходных господин Байден не посетил Париж, в то время как Дональд Трамп поехал во французскую столицу и провел там встречи с президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским. В отличие от господина Трампа, который высказался по ситуации в Сирии 7 декабря, заявления Джо Байдена пришлось ждать еще сутки, сказано в материале.
Отмечается также, что многие демократы выразили «гнев и замешательство» по поводу отсутствия активного вмешательства со стороны Джо Байдена и лидеров Демократической партии противодействовать назначениям господина Трампа на государственные должности.
Неназванный представитель внутрипартийной группы Justice Democrats в этой связи заявил, что господин Байден стал «одной из самых хромых из всех хромых уток, которые были у демократов», подчеркнув упущенные партией до ухода в оппозицию возможности.
5 ноября Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.
Подробности визита республиканца во Францию — в материале «Ъ» «Увидеть Париж и помирить».