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В Москве вручена премия за популяризацию культуры горских евреев

Сегодня, 8 декабря, в Общинном центре горских евреев в Москве прошла ежегодная церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна (ученый-этнолог и общественный деятель, специалист в области иудаизма, ушел из жизни в 2015 году).

Лауреатами премии становятся общественные, религиозные деятели, а также деятели культуры и науки, внесшие вклад в сохранение и популяризацию горско-еврейской культуры и языка джуури как в России, так и за рубежом. Учредитель премии — международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ. «Задача премии — сохранение традиций, памятников истории и культурной самобытности горских евреев»,— рассказал «Ъ» член оргкомитета премии, зампред фонда СТМЭГИ Давид Мардехаев.

Из-за начала трагических событий в Израиле (7 октября 2023 года страна подверглась нападению боевиков «Хамаса») в прошлом году церемония не проводилась, поэтому теперь премию вручили за оба года. Лауреатами-2023 стали горско-еврейский поэт и певец Эльдар Гуршумов (Израиль) — за вклад в сохранение культурного наследия горских евреев; заслуженный артист Азербайджана Хайям Нисанов (Азербайджан) — за вклад в сохранение и развитие музыкального искусства горских евреев; поэт, министр посольства Израиля в России Владимир Шкляр (Израиль) — за вклад в популяризацию горско-еврейской культуры.

За текущий год премии удостоены доктор социологических наук, профессор, ректор Российского государственного университета имени Косыгина Валерий Белгородский (Россия) — за создание академической программы изучения культуры и языка горских евреев; певец и композитор Ави Бенеди (Болгария) — за вклад в развитие музыкальной культуры горских евреев; председатель женского объединения HАTIKVA Люба Юсуфова (США) — за популяризацию языка джуури и укрепление межкультурных связей.

В церемонии награждения приняли участие главный раввин России Адольф Шаевич, послы Израиля, Бахрейна, Азербайджана, а также исполняющий обязанности президента Российского еврейского конгресса Михаил Бройтман. «Не сомневаюсь, что будущее нашего народа будет достойным, в том числе благодаря лауреатам»,— заявил президент международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Павел Коробов

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