Главные новости за выходные 7–8 декабря

Коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве президента Арабской Республики Башара Асада. Глава государства, который, как анонсировалось, должен был выступить 7 декабря с экстренным посланием к нации, исчез из публичного поля.

Фотогалерея Дамаск под контролем исламистов Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Последствия боев в окрестностях Хамы Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в военном аэропорту Хамы Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы Фото: Orhan Qereman / Reuters Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии Фото: Ghaith Alsayed / AP Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск Фото: Omar Sanadiki / AP Горящее здание военного суда в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске Фото: Omar Sanadiki / AP Следующая фотография 1 / 12 Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Последствия боев в окрестностях Хамы Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в военном аэропорту Хамы Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы Фото: Orhan Qereman / Reuters Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии Фото: Ghaith Alsayed / AP Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск Фото: Omar Sanadiki / AP Горящее здание военного суда в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии Фото: Ghaith Alsayed / AP Боевики в Дамаске Фото: Hussein Malla / AP Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе Фото: Mahmoud Hasano / Reuters Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске Фото: Omar Sanadiki / AP Смотреть

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров. По его словам, власти Украины желают заключить сделку с российской стороной, чтобы остановить конфликт.

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