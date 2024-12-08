Главные новости за выходные 7–8 декабря
Коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве президента Арабской Республики Башара Асада. Глава государства, который, как анонсировалось, должен был выступить 7 декабря с экстренным посланием к нации, исчез из публичного поля.
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Дамаск под контролем исламистов
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров. По его словам, власти Украины желают заключить сделку с российской стороной, чтобы остановить конфликт.
Собор Парижской Богоматери открылся после реставрации. Торжественная церемония началась в субботу, 7 декабря. Восстановление здания после пожара длилось пять лет, работы завершили в срок.
Белоруссия объяснила решение разместить российские баллистические ракеты «Орешник» на своей территории. Оно было принято в ответ на решение США и Германии разместить ракеты средней дальности в Европе, сообщили в Генштабе ВС республики.
Роскомнадзор предупредил, что может ограничить работу восьми зарубежных провайдеров хостинга. Речь идет о Go Daddy, HostGator, Kamatera, Ionos, Network Solutions, DigitalOcean, Amazon Web Services и Hetzner Online.
В ДНР задержали организованную группировку чиновников, которая, по версии ФСБ и СКР, совершала мародерства во время боевых действий. Им вменяют в вину хищение с последующей продажей металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь».