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Коммерсантъ FM
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Lenacapavir доказывает результаты

Что известно о препарате для профилактики ВИЧ

Лекарство для профилактики ВИЧ прошло третью фазу клинических испытаний, эффективность его применения составила 99%. Результаты исследований ученых из Университета Эмори в США опубликовал Медицинский журнал Новой Англии. Речь идет о препарате Lenacapavir, инъекции необходимо делать всего раз в полгода. Хотя другие подобные лекарства, как правило, требуют ежедневного приема и постоянного наблюдения у врача. Более того, их эффективность в среднем не превышает 85%.

Фото: Nardus Engelbrecht, File / AP

Фото: Nardus Engelbrecht, File / AP

Новый препарат может поступить в продажу уже в ближайшее время, полагает научный руководитель НИИ вакцин им. Мечникова Виталий Зверев. Однако в России его появление маловероятно, отмечает эксперт: «Третья фаза клинических испытаний уже проводится на тысячах пациентах. В общем, это не заключительный этап. Просто после того, как препарат внедрен в систему здравоохранения, постмаркетинговая такая еще есть составляющая, то есть это как бы завершение клинических испытаний. Препарат принимают перед контактом с людьми, зараженными ВИЧ. Он может действовать и ингибировать этот вирус, попавший в организм, в течение какого-то времени. Те лекарства, которые сейчас существуют, нужно применять часто, и они, безусловно, токсичны. Очень хорошо, если Lenacapavir надо принимать раз в полгода. По большому счету, его можно уже запускать в практику в ближайшее время, но вряд ли он попадает на российские рынки в нынешних условиях».

Глава центра СПИДа назвал результат испытаний Lenacapavir грандиозным успехом

Компания Gilead, которая занимается разработкой Lenacapavir, заявила, что терапия обойдется в $40 тыс. в год. Впрочем, даже при более низкой цене побочные эффекты лекарства не позволят применять его массово, заметила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова: «Стоимость препарата определяется ценой исследований, которые были проведены для того, чтобы доказать его эффективность. Да, она будет снижаться, но не принципиально. Но вопрос не в цене на самом деле, а в том, что, мягко говоря, препарат неполезен.

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Представим себе такую идеальную стоимость лекарства, что оно стоит, например, 10 руб. за инъекцию. Каждый получит ее раз в полгода, и у нас вируса ВИЧ вообще не будет, потому что он не будет передаваться. Это же нормальное государственное решение. Но такое действие на самом деле принесет гораздо больше вреда, потому что примерно у 13% людей на этом препарате в течение года довольно серьезно нарушалась работа почек, у 6% появился сахар в моче, и еще у 6% вырос сахар в крови до такой степени, что можно было сказать, что у них диабет. То есть в принципе побочные эффекты этого препарата довольно серьезные. Кроме того, наблюдалась и тошнота после приема Lenacapavir, может быть, в течение месяца, пока пациенты привыкали к его действию. Таким образом говорить о том, что мы победили вирус ВИЧ, было бы неправильно.

Такое средство будет востребовано только в очень узкой группе населения, в которой реально риски заразиться ВИЧ очень высоки, поэтому они будут выбирать такую профилактику».

В июле 2024 года в немецкой клинике Шарите врачам удалось полностью вылечить пациента, уже зараженного ВИЧ-инфекцией. Случай назвали уникальным. Впрочем, победа над вирусом стала лишь побочным эффектом терапии, направленной против совсем другой болезни, рака крови.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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