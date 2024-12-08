Беглов поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих с юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Народной артистке СССР исполнилось 90 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

«Вы — часть души Петербурга. Ваше имя олицетворяет лучшие черты петербургского характера — утонченность, интеллигентность и глубокую человечность. Вы — пример великого актерского таланта и мастерства, которому подвластны любые роли»,— подчеркнул господин Беглов.

Градоначальник добавил, что мудрость, искренность и безграничное обаяние Фрейндлих восхищают каждого, кто видел ее на сцене или экране.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Андрей Маркелов