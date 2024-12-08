Путин наградил гендиректора Эрмитажа орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В тексте указа говорится, что господин Пиотровский внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Он занимает пост директора Эрмитажа с 1992 года. Отметим, что 9 декабря главе крупнейшего музея России исполняется 80 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 7 декабря музей отметил свое 260-летие. С праздником Эрмитаж поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он выразил слова благодарности всем, кто хранит коллекции, ведет научную работу и проводит экскурсии для жителей и гостей города.

Андрей Маркелов