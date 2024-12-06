Цивилева разъяснила новые правила выплат участникам СВО за ранения

Статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева рассказала, по какому принципу военнослужащим, получившим ранения в ходе спецоперации, назначаются выплаты от государства. Как пояснила госпожа Цивилева, размер компенсации зависит от того, признана ли травма легкой или тяжелой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Она отметила, что степень тяжести увечья определяется лечащим врачом в военном госпитале, а затем — военно-врачебной комиссией с участием этого врача. После этого военнослужащему выдают справку, подтверждающую степень тяжести ранения. При этом чиновница заявила о наличии проблем с выдачей справок и затягиванием их оформления.

«Проблемы, безусловно, существуют. В первую очередь это связано с утратой военнослужащим документов либо поступлением в госпиталь в тяжелом состоянии, когда в приоритете спасение жизни и здоровья человека, а не оформление справок. По всем без исключения таким случаям проводятся проверки, а нарушения устраняются»,— написала госпожа Цивилева в своем Telegram-канале. Она также посоветовала обращаться в Военно-социальный центр в случае, если ветеран не получил справку о ранении.

В ноябре правительство утвердило постановление о размерах единовременных выплат бойцам СВО, получившим боевые травмы и увечья. Так, для раненых с тяжелыми травмами полагается выплата в 3 млн руб., а за легкие травмы выплачивается 1 млн руб. За иные ранения выплата составит 100 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».