Цивилева разъяснила новые правила выплат участникам СВО за ранения
Статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева рассказала, по какому принципу военнослужащим, получившим ранения в ходе спецоперации, назначаются выплаты от государства. Как пояснила госпожа Цивилева, размер компенсации зависит от того, признана ли травма легкой или тяжелой.
Анна Цивилева
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Она отметила, что степень тяжести увечья определяется лечащим врачом в военном госпитале, а затем — военно-врачебной комиссией с участием этого врача. После этого военнослужащему выдают справку, подтверждающую степень тяжести ранения. При этом чиновница заявила о наличии проблем с выдачей справок и затягиванием их оформления.
«Проблемы, безусловно, существуют. В первую очередь это связано с утратой военнослужащим документов либо поступлением в госпиталь в тяжелом состоянии, когда в приоритете спасение жизни и здоровья человека, а не оформление справок. По всем без исключения таким случаям проводятся проверки, а нарушения устраняются»,— написала госпожа Цивилева в своем Telegram-канале. Она также посоветовала обращаться в Военно-социальный центр в случае, если ветеран не получил справку о ранении.
В ноябре правительство утвердило постановление о размерах единовременных выплат бойцам СВО, получившим боевые травмы и увечья. Так, для раненых с тяжелыми травмами полагается выплата в 3 млн руб., а за легкие травмы выплачивается 1 млн руб. За иные ранения выплата составит 100 тыс. руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».