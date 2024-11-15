Подрядчика «Крепости, которой нет» признали недобросовестным

Управление ФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков «Московский областной дорожный центр», который в Угличе занимался проектом «Крепость, которой нет». Соответствующая информация размещена на zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Крепость, которой нет»

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ «Крепость, которой нет»

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Ярославль», по гранту Ростуризма в размере 200 млн руб. в Угличе предполагалось построить макет деревянной крепости в рамках проекта «Крепость, которой нет — возвращение реки городу». Но построить крепость в 2023 году, как требовалось по гранту, не успели. В итоге деньги были использованы на ряд других работ по повышению туристической привлекательности города.

Крепость, которую собирались строить в 2024 году на средства уже местного бюджета, так и не построили. В сентябре 2024 года заказчик в лице МБУ «Служба городского хозяйства» Углича принял решение о расторжении двух контрактов на общую сумму 48,8 млн руб. в рамках проекта из-за нарушения сроков исполнения. Указывалось, что просрочка взятых обязательств составляет 269 дней.

Уже 3 октября 2024 года МУ ФАС по Ярославской и Костромской областям решил включить АО «Московский областной дорожный центр» в реестр недобросовестных поставщиков до 9 октября 2026 года.

Алла Чижова