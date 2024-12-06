В Челябинске 7 декабря откроют движение транспорта через «Детский парк»

В Челябинске 7 декабря автобусы и троллейбусы, следующие в Ленинский район и из него, вернутся на обычные маршруты. Рабочие приступили к завершающему этапу укладки путей на трамвайном узле парка имени Валентины Терешковой. Сейчас в районе остановки «Детский парк» перекрыты только две крайние правые полосы проезжей части в сторону ЧТЗ, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 7 декабря автобусы №19, 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172, а также троллейбус №10 будут следовать по традиционным маршрутам. Изменили трассы транспорта из-за капремонта путей 28 ноября. Сейчас подрядчик заканчивает укладку рельсошпальной решетки и стыкует кривой участок путей с рельсами на улице Рождественского.

Ранее вернули на обычные маршруты транспорт, следующий в Тракторозаводский район.

Виталина Ярховска