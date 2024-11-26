В Челябинске возобновили движение трамваев на ЧТЗ

В Тракторозаводском районе Челябинска открылось движение трамваев после завершения очередного этапа капитального ремонта путей на узле «Детский парк». Новые рельсы уложены на прямом участке на проспекте Ленина, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

На привычный маршрут — от улицы Чичерина до ЧТЗ — вернулся трамвай №15. Трамвай №22 будут следовать по трассе: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ пока не откроется движение в Ленинский район. Работа маршрута №18 по-прежнему приостановлена.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, при ремонте на этом участке использовались виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, также будет выполнена сварка стыков. Благодаря применению таких технологий должен снизиться уровень шума и вибрации при движении вагонов.

Движение трамваев в Трактогозаводском районе было приостановлено с конца сентября.