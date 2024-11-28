В Челябинске уточнили движение автобусов на время ремонта путей у детского парка

Из-за второго этапа капитального ремонта трамвайных путей у детского парка имени Валентины Терешковой в Челябинске изменится движение автобусов и троллейбуса. Они не смогут проехать через центр перекрестка проспекта Ленина и улицы Рождественского, а также повернуть с улицы Рождественского на проспект Ленина в сторону центра города, и с проспекта Ленина на улицу Рождественского при движении со стороны ЧТЗ. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Из Ленинского района автобус КМ3 будет двигаться так: Меридиан — улица Артиллерийская — проспект Ленина — улица Горького;

маршрут №91 направится через улицу Рождественского по проспекту Ленина, далее — на улицу Героев Танкограда, Первой Пятилетки, Горького;

автобусы №123, №125, №128, №129 и троллейбус №10 будут курсировать через Меридиан, улицу Артиллерийскую, проспект Ленина.

Автобусы №19, №32 и №172 в Ленинский район направятся по маршруту: улица Героев Танкограда — проспект Ленина — улица 40-летия Октября — улица Малогрузовая — улица Рождественского.

По обратным маршрутам транспорт будет следовать без изменений.

Виталина Ярховска