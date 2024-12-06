Релокация ПСБ в Ярославль займет несколько лет

Для релокации сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) в Ярославль потребуется несколько лет. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ПСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Релокация более 5 тысяч сотрудников и их семей в другой город — масштабный проект, рассчитанный на несколько лет. Его реализация потребует многосторонней проработки: от подготовки релокационного пакета для работников до строительства офисных и жилых зданий»,— прокомментировали «Ъ-Ярославль» в банке.

Также в ПСБ уточнили, что в рамках переезда будут возводиться объекты социальной, культурной и спортивной инфраструктуры, развиваться прилегающие пространства.

4 декабря было объявлено, что ПСБ зарегистрирует юридический и налоговый адреса в Ярославле. Планируется, что релокация даст импульс к развитию всего региона. Процесс должен начаться уже в ближайшие месяцы, сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Подробнее о релокации — читайте в материале «Ъ-Ярославль» «Банкуют все».

Алла Чижова