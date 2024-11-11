Семьи участников СВО получили приоритетное право на выплаты для покупки жилья

Молодым участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям предоставили приоритетное право на выплаты для покупки жилья. Соответствующие постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Поправки уже внесены в госпрограмму. Размер выплаты составит 30–35% от стоимости недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья могут семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, право на господдержку имеет одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей.

Михаил Мишустин уточнил, что средства можно будет использовать не только для приобретения квартиры или дома, но и направить их на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Господин Мишустин подчеркнул, что поддержка участников СВО и членов их семей остается ключевым приоритетом работы правительства. «Им нужны дополнительные социальные гарантии, в том числе молодым людям, которые создали семьи и стали родителями. Они отстаивают интересы государства и крайне важно, чтобы их насущные квартирные вопросы были также решены»,— сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства).

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