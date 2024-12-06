Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 7–8 декабря
5 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых норвежский «Арман», снятый внуком Ингмара Бергмана, и фильм о продюсере The Beatles Брайане Эпстайне «Пятый Битл». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Арман
- Режиссер: Хальвдан Ульман Тёндель
- В ролях: Ренате Реинсве, Эллен Доррит Петерсен, Эйстейн Рёгер, Эндре Хеллествайт, Теа Ламбрехтс Ваулан, Вера Вельович-Йованович
- Жанр: драма / Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция, Великобритания / 117 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «Семейственность в кинематографе — штука далеко не только отечественного разлива. Тёндель — внук одного из величайших режиссеров мирового кино Ингмара Бергмана и великой актрисы Лив Ульман. Это, конечно, дополнительное очко для него в фестивальной иерархии и лишний инфоповод для интервьюеров: ой, расскажите нам, что вы помните про бабушку и дедушку. Беда в том, что если на детях гениев природа отдыхает не всегда, то на внуках, как правило, беспробудно отсыпается в полный рост. А внуки, очевидно сознавая собственную творческую недостаточность, компенсируют дефицит фантазии, мягко говоря, заимствованием чужого материала».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Небольшая перемена».
Дикий алмаз
- Режиссер: Агат Ридингер
- В ролях: Малу Хебизи, Идир Азугли, Андреа Бесконд, Алексис Маненти, Килия Фернан, Леа Горла
- Жанр: драма / Франция / 103 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Дикий алмаз" — это звучит загадочно, сулит авантюрную канву а-ля "Роман с камнем", но ничего загадочного ни в названии, ни в сюжете нет. "Диких алмазов", строго говоря, не существует. Есть необработанные алмазы, и именно таким неограненным драгоценным камнем видится Риданже девятнадцатилетняя гопница Лиана Пужи (Малу Хебиди).
Все падчерицы общества потребления несчастны в современном кино поразительно однообразно. Вот Лиана бежит-бежит-бежит по затхлым окраинам города. Бежит из ниоткуда в никуда, как бегут сотни ее сверстниц в сотнях фильмов о неприкаянной молодежи, хотя бы в английской "Птице", вышедшей в наш прокат на прошлой неделе. Затасканная, мягко говоря, метафора слепого порыва к свободе детей депрессивных кварталов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В гостях у псевдосказки».
Пятый битл
- Режиссер: Джо Стефенсон
- В ролях: Джейкоб Форчун-Ллойд, Эмили Уотсон, Эд Спелирс, Эдди Марсан, Эдди Иззард, Майло Паркер
- Жанр: биография, музыка, драма / Великобритания / 112 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинокритик Игорь Гаврилов: «Вообще-то "пятым битлом" чаще всего называли Джорджа Мартина, человека, который работал в студии на Эбби-Роуд и отвечал за звук классических альбомов The Beatles. А еще прозвище на какое-то время приклеилось к клавишнику Билли Престону, который сыграл существенную роль в создании поздних записей The Beatles. Фильм в оригинале называется "Midas Man", то есть "человек с даром Мидаса", "тот, в чьих руках все превращается в золото". Впрочем, однажды (в интервью 1997 года) Эпстайна действительно назвал "пятым битлом" Пол Маккартни, и авторы картины дают титр с цитатой из его слов: "Если кого-то и можно было когда-либо назвать пятым битлом, то это Брайан"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Таланты на вырост».
Безмолвное братство
- Режиссер: Джастин Курзель
- В ролях: Джуд Лоу, Николас Холт, Тай Шеридан, Марк Мэрон, Джордж Чертов, Дэниэл Доэни
- Жанр: триллер, драма / США, Великобритания, Канада / 114 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Серия ограблений банков и угонов автомобилей напугала сообщества по всему Тихоокеанскому Северо-западу. Одинокий агент ФБР считает, что преступления были делом рук не просто финансово мотивированных преступников, а группы опасных внутренних террористов».
Возвращение Одиссея
- Режиссер: Уберто Пазолини
- В ролях: Рэйф Файнс, Жюльет Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари, Том Рис Харрис, Амир Уилсон
- Жанр: драма / Великобритания, Италия, Греция, Франция / 116 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Спустя 20 лет странствий Одиссея (Рэйф Файнс) выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец вернулся домой, но многое изменилось в его государстве с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа (Жюльет Бинош) стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. Одиссей тоже изменился — он больше не тот могучий воин, каким его помнит народ. Ему придется обратиться к прошлому ради спасения своей семьи и возвращения утраченной любви».
Другой мир: Год волка
- Режиссер: Стивен С. Миллер
- В ролях: Фрэнк Грилло, Катрина Ло, Ильфенеш Хадера, Джимми Каммингс, Лу Даймонд Филлипс, Лидия Стайслингер
- Жанр: ужасы, боевик / США / 94 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинопрокатчик Global Film: «Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, остальные живут в страхе за себя и своих близких. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд».
Приключения Паддингтона 3
- Режиссер: Дагал Уилсон
- В ролях: Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Джоэль Фрай, Робби Ги, Санджив Бхаскар
- Жанр: комедия, приключения, семейный / Великобритания, Франция, Япония, США / 106 мин.
- Слоган: «Маленький медведь. Большое путешествие»
- В прокате: с 28 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Третий "Паддингтон" использует проверенную формулу второго: для детей здесь есть забавные медвежьи проделки, а для взрослых — синефильские отсылки (при просмотре вспоминается не только "Индиана Джонс", но и "Агирре, гнев божий" с "Фицкарральдо") и размышления на тему иммиграции, перемены участи и давящего груза семейных ожиданий.
Пожалуй, смешано это чуть менее изящно и не в таких точных пропорциях, как раньше, однако сто шесть минут пролетают быстро и вполне занимательно, а в финале не растрогаются разве что самые черствые зрители».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Косолапый рейс».
Мария
- Режиссер: Пабло Ларраин
- В ролях: Анджелина Джоли, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Халук Бильгинер, Коди Смит-Макфи, Стивен Эшфилд
- Жанр: биография, драма, музыка / Италия, Германия, Чили, США / 124 мин.
- В прокате: с 28 ноября
Кинокритик Зинаида Пронченко: «Париж, 1970-е, рояль, истлевшая до фильтра сигарета — бессмысленный и тусклый взгляд Джоли, примерившей на излете собственной карьеры пропахшие нафталином шубы и атласные пелерины давно почившей дивы, чье имя до сих пор является символом оперного мастерства. Так начинается очередной эпизод сериала чилийского страстолюбца Пабло Ларраина, посвятившего себя богатым и знаменитым женщинам ХХ века, которые, несмотря на любовь миллионов почитателей по всему миру, окончили свои дни в депрессии и помешательстве.
Хотя, по мнению воспевшего их итоговые конвульсии режиссера, никогда и нигде они не были счастливы — ни в гардеробной Белого дома, ни на званых ужинах в Букингемском дворце, ни на подмостках "Ла Скала". Случай Каллас предсказуемо не стал исключением».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Лебединый хрип».
Эммануэль
- Режиссер: Одри Диван
- В ролях: Ноэми Мерлан, Уилл Шарп, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чача Хуан, Энтони Вон, Наоми Уоттс
- Жанр: драма, мелодрама / Франция / 107 мин.
- В прокате: с 28 ноября
Кинокритик Андрей Плахов: «Вместе со справедливыми наскоками движения #metoo на токсичную маскулинность новейшая феминистская революция принесла в киноиндустрию регламентированные правила съемок и новую штатную единицу — секс-инструкторов, без которых теперь ни шагу. Их присутствие ощутимо в каждом кадре "Эмманюэли" — и прежде всего в стиле игры исполнительницы главной роли Ноэми Мерлан. Эта актриса прославилась благодаря картине "Портрет девушки в огне", поднятой на щит феминистками. Не великое произведение, однако даже в нем иногда вспыхивала эмоциональная искра. Здесь же — полная мертвечина. Тридцатипятилетняя Эмманюэль—Мерлан интеллектуальна, пресыщена и образцово скучна».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кондиционированная эротика».
Птица
- Режиссер: Андреа Арнольд
- В ролях: Никия Адамс, Франц Роговский, Барри Кеоган, Джейсон Буда, Жасмин Джобсон, Фрэнки Бокс
- Жанр: драма / Великобритания, США, Франция, Германия / 119 мин.
- В прокате: с 28 ноября
Кинокритик Ксения Рождественская: «Арнольд всегда снимала социальные драмы, истории о женщинах, которые существуют в бесконечной безнадеге районов-кварталов, в вечном повторении "жили-были", пытаясь найти себе хоть какое-нибудь "однажды". В "Птице" все иначе. "Птица" вся про "однажды"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Жить и быть».