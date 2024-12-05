В школах и детсадах Екатеринбурга появится вооруженная охрана в 2025 году

В Екатеринбурге в детских садах и школах с 1 января 2025 года появится как минимум один вооруженный охранник. Мэрия города будет запрашивать для этого дополнительное финансирование, сообщил начальник комитета административных органов Юрий Замятин в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С 1 января 2025 года у нас вступает в силу ГОСТ, который не только разрешает, но и обязывает школы, образовательные организации иметь одного из охранников вооруженного. Это в два-три раза будет дороже, потому что оплата ЧОПов идет из бюджета органов местного самоуправления»,— сказал он.

Кроме того, господин Замятин добавил, что мэрия продолжает работать над возможностью использовать ИИ в охранных системах школ Екатеринбурга. «После керченских событий в 2018 году мы изучали опыт искусственного интеллекта. Такую программу уже хотели ввести, пилотник даже разрабатывали на примере Ботанического района, четыре школы хотели попробовать запустить. Но цены были неподъемными»,— сказал он.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что мэрия Екатеринбурга обратится к властям региона за средствами на охрану школ. Городские власти предусмотрели дополнительные 76,5 млн руб. на оплату работы частных охранных организаций в 2025 году: стоимость услуг возрастет с 97 руб. в час до 119,5 руб. в час.

Виталий Красиков