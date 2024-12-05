Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ханты-Мансийске планируют построить перинатальный центр

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) планируют построить перинатальный центр, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук во время прямой линии в социальных сетях.

Руслан Кухарук

Руслан Кухарук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Руслан Кухарук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Очень часто звучал вопрос по перинатальному отделению Ханты-Мансийске. Это вопрос, который долгие годы обсуждался. Потребность в объекте есть. Мы в принятом бюджете как раз предусмотрели средства на разработку проектной документации этого объекта»,— сказал он.

По его словам, пациентами перинатального центра будут не только жители Ханты-Мансийска, но и прилегающих территорий. В административном центре нашли участок, который можно использовать для строительства медучреждения.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Нягани (ХМАО) построят новое здание для Театра юного зрителя. Здание появится на центральной улице Ленина, вокруг учреждения благоустроят территорию.

Ксения Тарских

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...