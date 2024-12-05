В Ханты-Мансийске планируют построить перинатальный центр

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) планируют построить перинатальный центр, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук во время прямой линии в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Очень часто звучал вопрос по перинатальному отделению Ханты-Мансийске. Это вопрос, который долгие годы обсуждался. Потребность в объекте есть. Мы в принятом бюджете как раз предусмотрели средства на разработку проектной документации этого объекта»,— сказал он.

По его словам, пациентами перинатального центра будут не только жители Ханты-Мансийска, но и прилегающих территорий. В административном центре нашли участок, который можно использовать для строительства медучреждения.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Нягани (ХМАО) построят новое здание для Театра юного зрителя. Здание появится на центральной улице Ленина, вокруг учреждения благоустроят территорию.

Ксения Тарских