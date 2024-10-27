В Нягани построят новое здание ТЮЗа

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) построят новое здание для Театра юного зрителя, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство ХМАО Фото: Правительство ХМАО

Здание появится на центральной улице Ленина, вокруг учреждения благоустроят территорию. Большой зал будет рассчитан на 250 зрителей, а малый — на 80 человек. Рядом с театром появится площадка для представлений под открытым небом.

В правительстве напомнили, что ТЮЗ в Нягани является первым в Югре, первая премьера состоялась там в 1993 году. Сейчас он работает как культурный центр и пространство для встреч, а спектакли ежегодно посещают 25 тыс. человек.

Ранее стало известно, что новый кукольный театр в Нижнем Тагиле начнут строить в 2026 году. Его площадь составит более 3 тыс. кв. м.

Анна Капустина