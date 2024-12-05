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«Новый внедорожник снаружи окрашен в классический жемчужно-белый цвет»

Дмитрий Гронский — о новом папамобиле

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о первом электромобиле, подаренном папе римскому Франциску концерном Mercedes-Benz.

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папе римскому Франциску вручили новый папамобиль. Церемония прошла в Ватикане, ключи и документы понтифику передал генеральный директор Mercedes-Benz Ола Кэллениус. Штутгартская марка сотрудничает со Святым престолом уже почти век, если точно, 94 года. Первым автомобилем этого типа был Nurburg 460 Pullman Saloon для папы Пия XI, построенный в 1930 году. А последние 45 лет папы римские используют спецтранспорт, изготовленный на платформе Mercedes-Benz G-класса. И когда в этом году на автосалоне в Пекине показали серийный электрический «Гелендеваген», стало понятно, что новый папамобиль на батарейках — это вопрос времени. Следующий год для Ватикана юбилейный. Запанированы мероприятия, на которые соберутся миллионы паломников, поэтому новый автомобиль-трибуна окажется весьма кстати.

Новый папамобиль построен вручную. Донором для него послужила модель Mercedes-Benz G580. Четыре электромотора (по одному на каждое колесо) были адаптированы для движения на очень медленном, торжественном ходу. В задней части салона трехместный диван уступил место одноместному креслу. Оно регулируется по высоте и вращается вокруг своей оси в разные стороны, что позволит папе обращаться к аудитории с разных сторон автомобиля. Крыша и боковые стойки у внедорожника были демонтированы, вместо них теперь каркас, который может закрываться тканевым тентом, когда машина будет использоваться понтификом в плохую погоду. Левая задняя дверь — это теперь имитация, она сделана из цельного куска металла и бесшовно вварена в кузов. С правой стороны петли задней двери были перенесены на противоположную сторону. Как и предыдущие папамобили, новый внедорожник снаружи окрашен в классический жемчужно-белый цвет. Если помните, во втором сезоне сериала «Новый папа», понтифик в исполнении Джона Малковича ездил на папамобиле, сделанном из УАЗ «Профи». Наш автомобиль в этой роли тоже, кстати, смотрелся неплохо.

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