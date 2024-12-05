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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос» готов сделать «Орешник» настолько мощным, насколько нужно Минобороны

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкомпания готова наращивать мощность и улучшать характеристики новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Юрий Борисов

Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем»,— ответил он на вопрос о мощности «Орешника» (цитата по «РИА Новости»)

О баллистической ракете средней дальности «Орешник» 21 ноября рассказал президент Владимир Путин. Он заявил, что российская армия нанесла этой ракетой удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре. Это стало ответом на решение Запада разрешить Украине использовать дальнобойное оружие вглубь России.

Господин Путин допускал удар «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве. Financial Times писала, что заседания Верховной рады перенесли в другое место из-за новой российской ракеты. Господин Борисов на прошлой неделе сообщил, что «Роскосмос» может поставить Минобороны «Орешник» «в нужном количестве» .

Подробности — в материале «Ъ» «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».

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