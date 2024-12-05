В Челябинске отложили принятие закона о порядке размещения киосков

Рабочая группа при Челябинской городской думе в течение декабря будет изучать российскую практику по порядку размещения нестационарных объектов и демонтажу незаконных НТО. Второе заседание, где начнется разработка соответствующего законопроекта для областного центра, пройдет в январе 2025 года, сообщает пресс-служба думы. Ранее правовой акт планировали представить на заседании представительного органа местного самоуправления 17 декабря.

Рабочая группа для более глубокого понимания темы решила отложить разработку законопроекта. В течение месяца участники будут изучать действующие правовые акты, существующую практику, судебные решения и прецеденты, опыт других городов, предложения горожан, предпринимателей, экспертов и специалистов и формировать конкретные предложения по содержанию будущего правового акта.

Одной из проблем сферы НТО в Челябинске является повторное размещение ранее демонтированных объектов и отсутствие правовых оснований для безвозвратного изъятия незаконно размещенных киосков и автостоянок, обязательность их возвращения собственникам. При этом стоимость временного хранения изъятого имущества крайне незначительна и составляет 5 руб. в сутки, что также не является стимулом для стремления избежать такого изъятия. В итоге предприниматели через некоторое время вновь устанавливают ранее демонтированные объекты на прежнее место. Второй проблемой является активное противодействие, включая физическое сопротивление, собственников незаконных НТО, которое они оказывают работникам при демонтаже. Из-за этого средства, ежегодно выделяемые из бюджета города на осуществление демонтажа, расходуются не с той степенью эффективности, как ожидается, отмечают в гордуме. В 2024 году на эти цели выделено 2,6 млн руб. практически такая же сумма предусмотрена и в проекте бюджета на 2025 и 2026 годы.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», рабочую группу по сносу незаконных киосков в Челябинске создали после критики генпрокурора России Игоря Краснова.

Виталина Ярховска