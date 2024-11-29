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После критики генпрокурора в Челябинске создали рабочую группу по сносу киосков

Челябинская городская дума совместно с мэрией создала рабочую группу, которая подготовит закон о правилах размещения киосков в городе и порядке демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщает пресс-служба думы. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил коллегам в регионе разобраться в ситуации с непрозрачностью процедур сноса НТО.

Рабочая группа будет функционировать на постоянной основе, в нее также войдут представители контролирующих и надзорных органов. К участию приглашают активистов, общественные организации и бизнесменов. Первым результатом должен стать нормативно-правовой акт, регламентирующий размещение и демонтаж киосков. Как подчеркивают в гордуме, необходимо соблюсти интересы жителей в первую очередь, а также предпринимателей и их работников. Правила для всех бизнесменов будут прозрачны и одинаковы. Отдельное внимание планируют уделить соблюдению дизайн-кода Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 ноября Игорь Краснов встретился с местными предпринимателями для обсуждения проблем ведения бизнеса в регионе. Одной из тем стала непрозрачность процедуры сноса НТО в городе, которую поднял уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров.

Виталина Ярховска

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