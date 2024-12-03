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В Челябинске демонтируют более 1,5 тыс. незаконных киосков и автостоянок

В Челябинске планируют снести более 1,5 тыс. незаконно размещенных нестационарных объектов (НТО). Из них 490 — торговые объекты, 234 — автостоянки, 629 — гаражи и около 200 — иные объекты. С начала года в городе демонтировано 575 незаконных НТО, из них 250 — ларьки. Об этом сообщает пресс-служба городской думы по итогам установочного совещания рабочей группы по вопросу регулирования НТО.

На данный момент главной задачей рабочей группы является создание законопроекта, который установит единые правила размещения нестационарных объектов и демонтажа незаконных НТО. Как отмечают участники, необходимо соблюсти интересы жителей в первую очередь, а также предпринимателей и их работников. Ближайшее совещание группы состоится 4 декабря. Согласно плану, до заседания гордумы 17 декабря проект правового акта будет разработан.

Рабочую группу возглавил заместитель председателя гордумы Иван Горнов. В ее состав вошли председатель думы Сергей Буяков, два его заместителя, председатель комитета думы по управлению имуществом и земельным отношениям Оксана Шейкина, вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев, начальник управления благоустройства администрации Антон Алексеев, начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев, директор МКУ «Городская среда» Михаил Бозов, руководители еще ряда подразделений гордумы и мэрии, а также начальники городской прокуратуры, УМВД России по Челябинску и УФНС России по региону.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», рабочую группу по сносу незаконных киосков в Челябинске создали на прошлой неделе после критики генпрокурора России Игоря Краснова.

Виталина Ярховска

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