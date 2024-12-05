«Органы внутренних дел испытывают колоссальный кадровый голод»

Совет Федерации одобрил изменения в законодательство РФ, связанные со снятием запрета на поступление на службу в некоторые федеральные органы исполнительной власти граждан с погашенной судимостью. По словам автора поправок, члена Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Михаила Белоусова, речь идет о случаях прекращения в отношении такого человека уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием по уголовным делам частного обвинения. Адвокат Краснодарской краевой коллеги адвокатов филиала №78 города Краснодара Сергей Усенко пояснил «Ъ-Кубань», с чем связана такая инициатива.

Сергей Усенко

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«Речь идет о погашенной судимости за уголовные дела частного обвинения. К ним относятся дела о преступлениях, предусмотренных ст.115 ч.1 (причинение легкого вреда здоровью), ст.116.1 ч.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию ранее за нанесение побоев) и ст. 128.1 ч.1 (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица) УК РФ. Все эти преступления — небольшой тяжести. Санкции за их совершения — это, в основном, штраф либо иное наказание, не связанное с реальным лишением свободы. В случае если гражданин с погашенной судимостью вновь совершит преступление, то она не может расцениваться в виде отягчающего наказание обстоятельства или в виде квалифицирующего признака состава преступления.

Если преступление совершит действующий сотрудник, то он привлекается, в том числе, к дисциплинарной ответственности. После вынесения приговора его увольняют со службы, поскольку он опорочил честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Даже если это студент и обучается в академии МВД, то в случае совершения противоправного деяния, его отчисляют из вуза.

Законодатели исходят из того, что человек после погашения судимости исправляется. Но, с другой стороны, сможет ли гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и нарушивший права и законные интересы другого гражданина, вновь охранять чужие права? Вопрос этот очень спорный. Но обусловлен он дефицитом кадров. Работать в полиции сегодня некому. Хороших оперативников, грамотных следователей очень мало, и каждый — на вес золота. Органы внутренних дел испытывают колоссальный кадровый голод. Кроме того, нагрузка распределена крайне неравномерно. Только в Прикубанском округе Краснодара проживает более 1 млн человек, а обслуживает этот округ Прикубанский отдел полиции — такой же, как и другие отделы, где численность населения обслуживаемого муниципального образования намного меньше.

По официальным данным, на 1 ноября 2024 года некомплект личного состава органов внутренних дел в России составил 173,8 тыс. единиц или 18,8% от штатной численности.

Заработная плата в полиции сейчас очень низкая. При этом — ненормированный рабочий график, ночные дежурства. Чтобы решить вопрос с кадровым дефицитом и привлекать в ряды правоохранителей профессионалов, нужно повышать престиж и спрос на профессию. Сотрудник полиции должен иметь высокий уровень правового воспитания и правовой культуры».