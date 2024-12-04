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В Чувашии пищеблок, где отравилось более 200 человек, могут открыть досрочно

В Новочебоксарске могут досрочно открыть пищеблок школы №4. 6 декабря должно пройти заседание суда о досрочном открытии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Новочебоксарска.

Сообщается, что в пищеблоке устранили все технические нарушения. Основной проблемой для открытия стал недостаток сотрудников пищеблока.

Образовательный процесс возобновили с 25 ноября. Для начальной школы питание организовали в столовой СОШ №5. Среднее и старшее звено обучаются в гибридном формате. В школе они находятся менее 4 часов. Для льготной категории учеников 5–11 классов готовят сухие пайки.

Ранее после обеда в школе отравилось 209 человек. В школе №4 и Новочебоксарском кадетском лицее организовали служебную проверку. «В ближайшее время будет дана оценка деятельности руководителей этих школ»,— говорится в сообщении администрации Новочебоксарска.

После массового отравления глава Чувашии Олег Николаев дал распоряжение проанализировать деятельность аутсорсеров в 25 школах республики.

Диана Соловьёва

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