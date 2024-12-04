Свердловский министр Николай Смирнов объяснил повышение тарифов ЖКХ спикерам дум

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и и. о. председателя региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимир Гришанов провели встречу со спикерами дум муниципалитетов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Они объяснили, что повышение коммунальных платежей связано с ростом цен на энергетические ресурсы и увеличением других затрат, в частности, зарплат работников, затрат на ремонт и техобслуживание сетей, поддержание и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Тарифы регулярно пересматриваются в сторону увеличения по объективным причинам. При этом существенного изменения тарифов в Свердловской области не было последние 10 лет. Необходима модернизация коммунальной инфраструктуры региона»,— сказал господин Смирнов. По его словам, на отдельных территориях износ сетей составляет 80%, а технологические нарушения происходят практически ежедневно.

Николай Смирнов сообщил, что в регионе льготы на оплату услуг ЖКХ распространяются более чем на 30 категорий граждан, в числе которых многодетные семьи, дети-сироты, ветераны труда, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, члены семей погибших военнослужащих. Также субсидию может получить семья, у которой размер платы за ЖКУ превышает 22% от общего дохода семьи (12% в случае, если семья малоимущая). По словам господина Смирнова, с начала 2024 года льготы предоставили 600 тыс. уральцев.

Владимир Гришанов отметил, что повышение коммунальных тарифов происходит по всей стране. «Структура затрат в каждой территории индивидуальна. Например, состав тарифа в небольшом посёлке, где работает угольная котельная, будет отличаться от большого города, где жителей обеспечивают горячей водой и отоплением ТЭЦ. Однако повышение цен на энергоресурсы сказывается на работе коммунальной инфраструктуры любого масштаба»,— сказал он.

Напомним, правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКХ в Свердловской области в 2025 году. Индекс изменения тарифов на оплату коммунальных услуг в Свердловской области с середины 2025 года составит 13%, а размер его предельно допустимого отклонения — 2,1%. Таким образом, минимальное повышение тарифов с 1 июля следующего года составит 10,9%, максимальное — 15,1%.

Ранее депутаты большинства муниципальных дум региона обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой установить максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «От Верхнего до Нижнего»

Анна Капустина