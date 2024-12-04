Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловский министр Николай Смирнов объяснил повышение тарифов ЖКХ спикерам дум

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и и. о. председателя региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимир Гришанов провели встречу со спикерами дум муниципалитетов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Они объяснили, что повышение коммунальных платежей связано с ростом цен на энергетические ресурсы и увеличением других затрат, в частности, зарплат работников, затрат на ремонт и техобслуживание сетей, поддержание и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Тарифы регулярно пересматриваются в сторону увеличения по объективным причинам. При этом существенного изменения тарифов в Свердловской области не было последние 10 лет. Необходима модернизация коммунальной инфраструктуры региона»,— сказал господин Смирнов. По его словам, на отдельных территориях износ сетей составляет 80%, а технологические нарушения происходят практически ежедневно.

Николай Смирнов сообщил, что в регионе льготы на оплату услуг ЖКХ распространяются более чем на 30 категорий граждан, в числе которых многодетные семьи, дети-сироты, ветераны труда, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, члены семей погибших военнослужащих. Также субсидию может получить семья, у которой размер платы за ЖКУ превышает 22% от общего дохода семьи (12% в случае, если семья малоимущая). По словам господина Смирнова, с начала 2024 года льготы предоставили 600 тыс. уральцев.

Владимир Гришанов отметил, что повышение коммунальных тарифов происходит по всей стране. «Структура затрат в каждой территории индивидуальна. Например, состав тарифа в небольшом посёлке, где работает угольная котельная, будет отличаться от большого города, где жителей обеспечивают горячей водой и отоплением ТЭЦ. Однако повышение цен на энергоресурсы сказывается на работе коммунальной инфраструктуры любого масштаба»,— сказал он.

Напомним, правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКХ в Свердловской области в 2025 году. Индекс изменения тарифов на оплату коммунальных услуг в Свердловской области с середины 2025 года составит 13%, а размер его предельно допустимого отклонения — 2,1%. Таким образом, минимальное повышение тарифов с 1 июля следующего года составит 10,9%, максимальное — 15,1%.

Ранее депутаты большинства муниципальных дум региона обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой установить максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «От Верхнего до Нижнего»

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...