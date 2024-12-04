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В Казани осудили мужчину, похитившего 16,3 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани признал 41-летнего местного жителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

Суд установил, что с января 2018 года по январь 2020 года мужчина заключил договоры с 11 предпринимателями, обещая поставить спецтехнику. Однако свои обязательства он не выполнил, похитив в общей сложности 16,3 млн руб.

Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Казани вынес приговор трем участникам группы, обвиняемым в торговле людьми и эксплуатации труда инвалидов.

Анар Зейналов

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