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В Заинске местный житель предстанет перед судом за угрозу убийством

Заинская городская прокуратура утвердила обвинительный акт по делу 36-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По данным следствия, 27 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в аптеке. На почве ревности он угрожал своей знакомой убийством, держа нож в руках. Затем обвиняемый распылил в помещении перцовый газовый баллончик.

Женщина восприняла угрозы всерьез и обратилась в полицию.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Заинский городской суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов

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